ソフトバンクの斉藤2軍監督が、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で、2軍監督として1年目のキャンプを振り返った。野手陣の練習量を高く評価し「足りない、やっていないと思う選手は一人もいなかった」とうなずいた。WBC日本代表との壮行試合で最速156キロを計測するなど好投した育成3年目の藤原には「ここからが大事。逆にこっちも身が引き締まる」と成長を期待。ドラフト2位の稲川（九州共立大）ら新人は「プラン通りにいった