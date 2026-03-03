西の空気を胸に刻み、横山琉人騎手（２３）＝美浦・相沢＝が栗東を後にする。美浦を離れ、初めて経験した長期滞在。小倉競馬が開催された約１カ月半。プロ６年目のジョッキーにとって、その時間は技術と意識の両面で転換点となった。「デビュー当初の新鮮な気持ちを思い出しましたね」。競馬学校生以来だった栗東トレセン。近くのホテルを拠点に、小倉を主戦場としながら火曜から金曜までは熱心に調教をつけた。美浦との違いは