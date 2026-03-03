3日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイドーム）で先発が予想されるソフトバンクの前田悠が2日、筑後ファーム施設で調整。侍ジャパン戦の雪辱を誓った。「いい球がいくようになってきた。感覚をつかみたい」2月22日の侍ジャパンとの壮行試合で先発したが、1回2/37安打6失点KO。「右肩が開いていたから（腕が）横振りになっていた。あとは軸足でもっと地面を押すように意識していく」。試合後から修正に励み、目指して