ソフトバンクの正木智也外野手（26）が開幕スタメンを目指し、バットでアピールしていく決意を口にした。昨季は開幕戦で5番に抜てきされながら4月に左肩手術により長期離脱した。リハビリ中から復帰後を見据えてウエートトレーニングに取り組みパワーアップに手応えを感じている。日本球界を代表する打者になるという将来的な目標へ、まずは厳しいチーム内競争を突き抜けてレギュラー奪取するつもりだ。重厚な選手層の中でレギ