「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）牡馬クラシック１冠目の最重要トライアル。主役を張るのは東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフだ。キャリア３戦で上がりは全てメンバー２位以内という切れ者。３連勝で今季初戦をクリアすれば、一気に１冠目の頂が見えてくる。データ班も唯一、Ｖデータを減点なしとしたパントルナイーフをイチ推しだ。▼傾向（過去１０年）牡馬クラシック戦線へ向けて見逃せない一戦。▼