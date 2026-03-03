「真ちゃん（真矢）の訃報を聞いてから、ずっと涙が止まりません。いくら泣いても止まらない。まだ家から一歩も外に出られないままでいます」そう声を震わせながら語るのは、長年ワイドショーのレポーターとして活躍してきた東海林のり子さん（91）だ。ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが亡くなったのは、2026年2月17日。享年56。真矢さんは2025年9月に脳腫瘍と診断され、その際、2020年にステージ4の大腸がんが