未経験の業界への転職は勇気がいるものだ。しかし業界がどうと言うより上司が想定外の業務やプレッシャーをかけてくる職場だったら辛すぎる。東北地方に住む40代女性（医療・福祉・介護）は、整骨院の受付業務で心身をすり減らしてしまった。「今までは飲食を中心に、お客様ファーストの接客しかして来なかった為、売上を重視するやり方が合わないと感じてます」新しい職場での仕事は、心のこもった接客よりも重視することがあった