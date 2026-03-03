◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンは２日、強化試合・オリックス戦に３ー４で敗れた。※※※※※※【井端監督に聞く】―菊池は初実戦で４回３失点。「初回に捕まりましたけど、その後は緩急をつけて２回、３回と投げる度に上がってきたのはよかった」―吉田が５回に貫禄の一発。「さすがのバッティング。非常にスイングが鋭いので、このまま好調を維