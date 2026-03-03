第１７回は２大会連続選出のソフトバンク・近藤健介外野手（３２）。前回大会では全試合に大谷の前を打つ２番・右翼として出場し、世界一に欠かせない存在となった。日本が誇る打撃職人はこのオフ、直球への対策として打撃フォームを変更。速球派が多くそろうＷＢＣへ、今大会もつなぎ役を担う覚悟を明かした。自身は主要国際大会３連覇中。“優勝請負人”が攻守ともフル回転する。（取材・構成＝森口登生）２３年大会は全７