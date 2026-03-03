◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）「ＪＡＰＡＮ」のユニホームでの初実戦は、収穫と課題の４６球だった。先発した菊池は表情を引き締め、自身の役割を全うした。侍初登板は４回６安打３失点（自責２）。試合後は確かな手応えを口にした。「まだ練習試合というか、エキシビジョン。日本のファンの前で投げるのが８年ぶりですから、楽しく投げられました」京セラＤでの登板は、西武時代の１８年