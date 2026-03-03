◆ＷＢＣ強化試合オリックス４−３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンはメジャー組の出場が解禁となり、フルメンバーに近い形でオリックスとの強化試合に臨んだが、黒星を喫した。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、守りのほころびも含め、短期間でのチームづくりの難しさを指摘した。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊侍ジャパンは、まだチームとして落ち着きが感じられないね。序盤、守備陣にはミスが続いた。初回の牧の失策