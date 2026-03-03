大正大（東京・豊島区）が箱根駅伝出場を目指し、本格的に動き出すことが２日、分かった。現在、大正大に陸上競技部は存在せず、ゼロからのスタートとなる。箱根駅伝本戦で監督経験を持つ指導者を招聘（へい）し、就任が内定。今後、現高校２年以下の選手を勧誘し、２７年４月から駅伝チームが本格始動する見込み。はるか長い「箱根への道」にチャレンジする。大正１５年（１９２６年）に設立され、今年が創立１００周年となる