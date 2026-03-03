◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）今週末はクラシックにつながる牡牝の報知杯が開催される。皐月賞トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（８日、中山）では、デイリー杯２歳Ｓ王者で朝日杯ＦＳ・Ｇ１を３着のアドマイヤクワッズと、東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフが激突。３着までの優先出走