◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）関東の大将格として恥ずかしい戦いはできない。２連勝で東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフは、秘める素質の高さは一級品だ。クラシックへの“登竜門”と言われる前走から大きく出世した過去の勝ち馬には、昨年の日本ダービー馬クロワデュノールをはじめ、イクイノックスやコントレ