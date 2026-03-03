『トイ・ストーリー』や『リメンバー・ミー』のディズニー＆ピクサーが贈る、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランドを描いた最新作。2026年3月13日(金)より全国公開される本作に登場する、全知全能の超クセあり動物の王たちが集う“動物大評議会”の日本版声優が解禁されました。大地真央さんをはじめとする日本を代表する実力派声優や人気YouTuberが集結した特別映像も公開されています。 ディズニー＆ピクサー映画