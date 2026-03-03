俳優・伊藤健太郎が、ABCテレビで3月20日放送のスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』（深0：24〜1：19※関西ローカル）で主演を務めることが決定した。『R-1グランプリ2024』ファナリスト・どくさいスイッチ企画が脚本を手がけ、伊藤は“一人5役”に挑戦する。【写真】伊藤健太郎が一人5役…就活生・結城翔＆未来の4タイプ物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会