数々のアーティストたちが、“キャリア初の試み”に挑んでいる。その新たな一手は、活動のフィールドや表現の可能性をさらに広げるものとなりそうだ。 （関連：【動画あり】国内夏フェス出演で注目を集める藤井 風、BUMP OF CHICKEN） 直近で目立つのが、夏の大型フェスへの出演だ。藤井 風は、『FUJI ROCK FESTIVAL '26』に初出演が決定。昨年はキャリア史上最多数の海外公演を行い、今年4月には『Coachella Va