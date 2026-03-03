巨人は１日に春季キャンプを打ち上げた。阿部監督が先発ローテーションやレギュラーの白紙を強調し、競争を促した１か月間。密着取材した野手担当がＭＶＰを挙げた。＊＊＊＊ひと回り大きくなった背番号３５の背中に、貫禄を感じた。泉口友汰内野手（２６）は沖縄での対外試合４試合で９打数３安打、打率３割３分３厘、２打点。ベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞した昨シーズンを経ても「死にものぐるいでレギ