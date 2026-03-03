女優の平祐奈が、３日までに自身のＳＮＳを更新。自然体なショットを公開した。平はインスタグラムで卓上カレンダーの発売記念イベントを告知し、オフショットをアップ。鮮やかなグリーンのトップスにセットアップを重ねたコーデ姿や、赤のノースリーブにパンツを合わせたショットを投稿した。この投稿にファンからは「最強！」「超絶カワイイ！！」「やっぱ美人だわ」「可愛さの天才癒されます」などの声が寄せられている。