朝7時開門方針の撤回を求める全群馬教職員組合の集会＝2025年12月、群馬県高崎市共働き世帯の「小1の壁」対策で、群馬県高崎市が4月から58ある全ての市立小学校で開門時間を午前7時に繰り上げる方針を巡り、教員側から懸念や反発の声が上がっている。市は校務員が開門作業するため教員の負担は増えないとするが、教員側は「子どもの安全の軽視だ。長時間労働を助長する恐れもある」と見直しを求める。通常は午前7時40分ごろの