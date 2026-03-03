三浦市議会本会議場（資料写真）８カ月にわたり不在が続く三浦市の副市長人事を巡り、２日の同市議会本会議で出口嘉一市長の責任が追及された。一般質問に立った石粼遊太氏（三志会）は組織統治や対外調整力などの面から問題点を指摘。出口市長は「選任に向けて努力したい」と答えるだけで具体案は示さなかった。市によると、副市長がいないことで２０２５年度は勤勉手当に影響する管理職員５２人の人事評価が完了してい