道の駅「大和路へぐり」の奈良県産イチゴ「古都華」を使用した大きなパフェ＝2月、奈良県平群町奈良県を代表する農産物イチゴ。道の駅「大和路へぐり」（奈良県平群町）では、濃厚な味わいと甘い香りが特徴のイチゴ「古都華」を使用した大きなパフェが味わえる。完全予約制で1日40食限定。一つ3200円で、土日は予約開始から5分後には枠が埋まるほどの人気という。提供は4月上旬まで。県によると、古都華は県内でのみ栽培され、