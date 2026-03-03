卓球の「WTTシンガポールスマッシュ」が3月1日まで行われ、日本勢では張本美和選手と早田ひな選手の“みわひな”ペアが女子ダブルスで栄冠を手にしました。オリンピックや世界選手権などと同じポイントとなるWTTツアー最高峰の大会。2024年パリオリンピックの団体戦でもペアを組んだ張本選手と早田選手の2人は、WTTツアーで初のペアリング。決勝では長粼美柚選手と韓国のシン・ユビン選手の国際ペアにストレート勝利で頂点に