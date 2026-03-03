中国科学院工程熱物理研究所同研究所が関連企業と共同開発した世界初の「ゼロカーボン復温・天然ガス圧力差発電システム」がこのほど、山東省曲阜市で発電を開始した。人民網が伝えた。同システムは、中核設備およびプロセスの独自化率が100％で、発電システムの最大出力は500キロワット（kW）、年間発電量は330万キロワット時（kWh）以上に達する。また、独自開発のゼロカーボン復温プロセスにより、冬季でも燃料ゼロ・外部からの