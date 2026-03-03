結婚報道の「まさみロス」もこれで解消!?2026年元日に結婚を発表し、大きな話題を集めた女優の長澤まさみさん。これまで映画やドラマで主演作を重ね、数々のCMにも起用されてきましたが、今回新たにBYDの新CMに登場しました。これに対しSNSなどには、早くも多くの声が集まっているようです。【動画】めちゃカワイイ！ 「長澤まさみ」×「“390万円超え”外車」を動画で見る！長澤さんが出演するのは、BYDブランドの第3弾とな