3月19日に開幕する選抜高校野球大会に出場する小樽市の北照高校に2日、選抜旗が授与されました。去年秋の全道大会で優勝し13年ぶり6回目となるセンバツ出場を決めた北照高校に選抜旗が贈られました。開会式ではこの選抜旗を手に選手たちが入場行進します。（ 手代森 煌斗 主将）「ベスト4という目標にむかって チームで一体感をもち全員で勝ちにいきたい」選抜高校野球大会は3月6日に組み合わせ抽選会が開かれ19日に阪神甲子