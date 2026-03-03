札幌・中央警察署は、2026年3月2日、札幌市豊平区の会社員の男（37）を性的姿態等撮影未遂の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、2日午後4時35分ごろ、札幌市中央区北4条西2丁目のデパートのエスカレーターで、10代後半の女性の後方からスカート内に自身のスマートフォンを差し入れ撮影しようとした疑いがもたれています。女性の友人が目撃し、「スカート内を盗撮された」「周囲の人と