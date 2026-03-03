ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２日、侍ジャパンに合流した。１日に帰国し、この日の全体練習に初参加。村上、吉田と同組でフリー打撃を行い、２１スイングで４本のサク越えを放った。２月はフロリダ州ダンイーデンでのブルージェイズのキャンプで練習。着実に調整を進めており、「痛いところもないし、順調に実戦もやってきた。体調もいい」と腕をまくった。オリックスとの強化試合は欠場。井端監督は理由について