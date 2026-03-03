巨人は１日に春季キャンプを打ち上げた。阿部監督が先発ローテーションやレギュラーの白紙を強調し、競争を促した１か月間。密着取材した投手担当がＭＶＰを挙げた。＊＊＊＊投のＭＶＰには、新人の竹丸和幸投手（２４）を推したい。「実戦型」の即戦力であることを証明し、ゲームで投げるたびに評価が上がっていった１か月。２月１１日の紅白戦（宮崎）から始まり、練習試合、オープン戦と合わせて計４度の実戦全てで