NY株式2日（NY時間15:10）（日本時間05:10） ダウ平均48819.88（-158.04-0.32%） ナスダック22696.50（+28.29+0.12%） CME日経平均先物57815（大証終比：-185-0.32%） 欧州株式2日終値 英FT100 10780.11（-130.44-1.20%） 独DAX 24638.00（-646.26-2.56%） 仏CAC40 8394.32（-186.43-2.17%） 米国債利回り 2年債 3.479（+0.104） 10年債 4.044（+0.107） 30年債 4.694