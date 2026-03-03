NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5311.60（+63.70+1.21%） 金４月限は続伸。時間外取引は、イスラエルと米国のイラン攻撃を受けて急伸したのち、利食い売りが出て上げ一服となったが、イランの政治家ラリジャニ氏が米国との交渉は拒否すると述べると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル高などを受けて利食い売りが出て上げ一服となった。 MINKABU PRESS