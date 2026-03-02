韓国発「ユイク（UIQ）」から、3年の研究を経てたどり着いた新スキンケアライン「リジュバイオーム」が登場した。美容液とアイクリームを揃え、Qoo10で販売中で、3月4日から楽天で取り扱い、順次展開する。【画像をもっと見る】ユイクは、本来肌に存在する菌に着目した独自成分「肌由来マイクロバイオーム」の研究を進め、肌自らの力を引き出すスキンケアを提案する韓国発のブランド。今回発売するリジュバイオームは、133種類