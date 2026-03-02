「スウォッチ（Swatch）」が、プロンプトを入力するだけでAIが世界でひとつだけの時計がデザインするサービス「AI-DADA」の提供を開始した。スウォッチ公式オンランインサイトで利用できる。【画像をもっと見る】同サービスのネーミングは、1916年にスイスで始まった偶然性や無意味さを追求した芸術運動「ダダ運動」に由来している。プロンプト入力後数分でAIがデザインを生成し、デザイン完成後にカラーやインデックスの有無