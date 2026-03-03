楽天の三木監督が「1番争い」について「競争を促してさまざまなパターン、チームにとって何がいいのか模索しながらチャレンジできたら」と語った。1日の広島戦では24年に111試合で1番に座った小郷が1安打。さらに昨季71試合で起用された中島、現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤も候補に挙がる。指揮官は1番打者に求めることを「出塁と（本拠の）球場が狭くなるので、長打」と言及。「大いにみんなが意識して、ドシ