巨人は2日、女子チームの新監督に隠善智也女子チームコーチ兼マネジャー（41）が就任すると発表した。4月1日付。現監督の宮本和知氏（62）は社長付アドバイザー兼事業本部新規事業担当に就く。球団事業本部に、野球振興を中心とした「新規事業担当」のポストが新設され、球界全体の連携、推進、新規事業展開などを行う。