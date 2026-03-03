■Ｔｒａｉｌ 151円(+50円、+49.5％) ストップ高 ＴｒａｉｌｈｅａｄＧｌｏｂａｌＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｓ]がストップ高。2月27日の取引終了後に31年3月期に売上高200億円（26年3月期予想18億1600万円）、EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）20億円、グループ店舗数500店舗（26年2月時点114店舗）を目指す中期経営計画を発表しており、意欲的な中計と評価する買いが入ったようだ。成長戦略として