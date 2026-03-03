ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）が、群馬県高崎市内の同校で行われた卒業式に参加した。2年春の選抜では同校初の甲子園優勝を果たし、ドラフト1位指名も学校史上初めて。「有言実行で夢がかなった。夢を持つことは改めて大事だなと思いました」と振り返った。卒業式後、野球部員とともにグラウンドに集合し「高校の友達は一生の友達。これからも大事にしていきたい」と誓った。ダブルエースでオリックス同3位の佐藤