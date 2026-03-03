DeNAドラフト2位の最速155キロ右腕・島田（東洋大）が、神奈川県横須賀市の2軍施設でランニングなど軽めのメニューで調整した。1日の日体大との練習試合で実戦初登板し、2回を投げ無失点。最速は151キロを計測し「初めての実戦ということもあり、多少緊張した。強い真っすぐを投げる感触を理解できた。1軍でやっていくには細かいコントロールが大事になってくる」と振り返った。