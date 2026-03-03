北海道新幹線は３月２６日開業から１０周年を迎えます。ＪＲ函館駅では１０周年を記念したグルメの提供やみやげ物の販売などが始まっています。道南地域の日本酒とおつまみが楽しめる飲み比べセットです。ＪＲ函館駅の店舗では北海道新幹線開業１０周年を盛り上げようと、日本酒やワインを楽しめるイベントが始まりました。１０周年を記念した食事や道南と青森の食材を使った弁当なども販売されています。（ＪＲ北海道開発事業本