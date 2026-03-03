巨人・リチャードが休日返上で振り込んだ。川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、マシン打撃など約300スイング。前日にキャンプを打ち上げたばかりだが「いてもたってもいられなくて」と心境を明かした。約1時間、キャンプ中から取り組んできた逆方向への打球を飛ばした。「練習日と間違えました」と照れ隠しで冗談も口にしたが「なんか動きたいなって、マジで打ちたくなって」と本当は昨晩から決めていた定位置獲りを狙う一塁