巨人は3日から全体練習を再開する。阿部監督は「今のところ考えてない」と1、2軍の入れ替えはせず、レギュラーを競わせる考えを示した。また、27日の阪神戦での開幕投手について、昨季チーム最多11勝を挙げた山崎が最有力候補だが「まだ（決めていない）。前日でいいでしょ、どうせ言うんだから」とした。