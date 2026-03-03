ヤクルトは2日、今季から神宮のスタジアムMCに兵頭祐貴氏（27）と前田智子氏（39）が新たに就任すると球団が発表した。前田氏は12球団史上初の女性球場MCとなる。振付師やダンサーとして活躍する前田氏は「この機会を与えられた幸運に喜びを感じています」と決意表明。兵頭氏は済美（愛媛）で1年秋からレギュラーを務めたこともあり、「（前MCの）パトリックさんの思いを受け継ぎながら自分の形を出したい」とコメントした。