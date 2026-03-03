3月に入り、いよいよ春のクラシックが近づいてきた。今週は3枚の皐月賞切符を懸けたトライアル「第63回弥生賞ディープインパクト記念」がゲートイン。注目は東京スポーツ杯2歳S3着からの臨戦となるライヒスアドラーだ。前走後は3カ月の充電で成長を促され、心身共に着実なステップアップを遂げたシスキン産駒。3歳初戦で初タイトルを獲得し、クラシック候補に名乗りを上げる。G1ホープフルS2着フォルテアンジェロ、ジュニアCを