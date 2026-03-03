日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会が2日、都内で行われ、今季から新設される「長嶋茂雄賞」の選考委員を承認した。王貞治氏、山本浩二氏、岡田彰布氏、栗山英樹氏、松井稼頭央氏の5人。野球界以外の文化人らは委員に入らなかった。同賞は昨年6月に89歳で亡くなった「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんの名前を冠した野手が対象の賞。同世代の王氏らに対して50歳の松井氏が委員となり、NPBの中村勝彦事務局長は「若い