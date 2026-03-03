侍ジャパンのサポートメンバーだったヤクルト3年目右腕の松本健が、神宮の全体練習に再合流した。軽めに汗を流すと「貴重な体験になりました」と笑顔。2月27日の壮行試合・中日戦では8回に5番手で登板し、1イニングを無安打2奪三振に抑えた。昨季の救援から今季は先発に挑戦中で「伊藤さん（日本ハム）に先発のコンディションづくりなどを聞いた」と収穫も。大谷の打撃練習には「半端ないっす。少年のように見ていました」と