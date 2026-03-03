4月期放送のフジテレビドラマ6作の合同イベントが2日、都内で行われ、豪華出演者9人が登壇した。月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で地上波連続ドラマ初主演を務める北村匠海（28）は初の教師役。「これまで“先生”たちから学んだたくさんのことを継承して、生徒役に伝えたい」と意気込んだ。役作りでは、木村拓哉（53）ら出演作で先生役を演じた俳優に教えを請うた。「木村さんには“教師として心がけていることを教えてく