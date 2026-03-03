関西発のエンタメ集団「GAKURAN―BOYZ（ガクランボーイズ）」が1日、大阪・インディペンデントシアター2ndでデビュー公演を行った。2日間にわたり行われた公演はチケットが完売。「何でもあり」を掲げるグループということもあり、歌以外にもパントマイムやラップも披露した。中盤に設けられたコントのコーナーでは野球部を舞台にした青春コントから、テンポの良い居酒屋コントまで、振り幅のあるネタを次々と行った。終盤に