巨人の森田駿哉投手（２９）が２日、開幕ローテ入りへアピールを誓った。登板機会確保のため、１日から２軍に合流。３日のＷＢＣ強化試合・オーストラリア代表戦（サンマリン宮崎）で複数イニングを任される見込みで「まずは結果を求めて。球種も試したい部分はあるけれど、抑えるために優先順位を変えながら」と意気込んだ。この日はブルペンで４１球を投げ調整。左打者の内角へのシュートも確認した。「自分の武器でなくして