韓国出身の５人組ガールズグループ「ｆｒｏｍｉｓ＿９（プロミスナイン）」が２日、都内で合同取材会に出席し、４月１日発売の日本デビュー盤となるＪＡＰＡＮ１ｓｔＥＰ「ＬＩＫＥＹＯＵＢＥＴＴＥＲ（Ｊａｐａｎｅｓｅｖｅｒ．）」の注目ポイントなどを語った。日本デビューが決まり、メンバーの顔は晴れやかだった。ペク・ジホンは「日本にいるファンの皆さん、ｆｌｏｖｅｒ（プロバー、ファンの総称）の皆さん