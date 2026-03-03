ＴＢＳの佐々木舞音アナウンサーが３日、レギュラー出演する同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。南後杏子アナが「安住さんと佐々木さんは年末年始の代休でお休みです」と理由とともに伝えた。同番組は総合司会を務める安住紳一郎アナも冬休みのため今週いっぱい休むことが２日の放送で伝えられた。